|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090029
|Наименование
|сальник ступицы 107,5х152,5х28,5
|Высота [мм]
|30
|Вес [кг]
|0,43
|Внутренний диаметр
|108
|Наружный диаметр [мм]
|153
|Наружный диаметр 1 [мм]
|134
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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