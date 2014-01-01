Внутренний диаметр 108 Наружный диаметр [мм] 153 Наружный диаметр 1 [мм] 134

Запчасть сальник ступицы 107 5х152 5х28 5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.029. У данной детали есть аналоги с номерами: 090029, GR123, 12017196B, AJA0564001, GR112, GR123, 800903. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 107 5х152 5х28 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.