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сальник ступицы 107,5х152,5х28,5 артикул 090029 SAMPA в Алматы

090029 SAMPA сальник ступицы 107,5х152,5х28,5
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 090029
Наименование сальник ступицы 107,5х152,5х28,5
Высота [мм] 30
Вес [кг] 0,43
Внутренний диаметр 108
Наружный диаметр [мм] 153
Наружный диаметр 1 [мм] 134
Запчасть сальник ступицы 107 5х152 5х28 5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.029. У данной детали есть аналоги с номерами: 090029, GR123, 12017196B, AJA0564001, GR112, GR123, 800903. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 107 5х152 5х28 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить сальник ступицы 107,5х152,5х28,5 производителя SAMPA с артикулом 090029 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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