Ширина зева гаечного ключа 122 Наружный диаметр [мм] 158

Запчасть крышка ступицы d158 W8G/73.5xSW122 Фрюхауф 090.028 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.028. У данной детали есть аналоги с номерами: 090027, 100227, 110800290360, 150030, T29036. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ступицы d158 W8G/73.5xSW122 Фрюхауф 090.028, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.