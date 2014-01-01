Размер резьбы 8G Ширина зева гаечного ключа 122 Наружный диаметр [мм] 158

Запчасть крышка ступицы Не найдена группа: 740 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.027. У данной детали есть аналоги с номерами: 090028, 100227, 110800290360, 150030, T29036. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ступицы Не найдена группа: 740, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.