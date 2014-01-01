Наружный диаметр [мм] 31,7

Запчасть палец тормозной колодки представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.020. У данной детали есть аналоги с номерами: 090020, 05738, 400233, 1214002301, 075056, 030702023000, 030702023100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.