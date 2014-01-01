Наружный диаметр [мм] 31,5

Запчасть палец тормозной колодки Fruehauf 31.75*62 090.015 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.015. У данной детали есть аналоги с номерами: 090015, BK7007001, MBP3036, 100233, 80092, 4710, AJA0507001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки Fruehauf 31.75*62 090.015 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.