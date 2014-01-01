Внутренний диаметр 32 Наружный диаметр [мм] 35

Запчасть втулка тормозной колодки 032*35*37 Fruehauf 090.014 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 090014, AJA0558001, 700520, 80093, 030700290150, A5905, 180300253010. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка тормозной колодки 032*35*37 Fruehauf 090.014 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.