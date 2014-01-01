Внутренний диаметр 178 Наружный диаметр [мм] 460

Запчасть щитки пылезащитные 090.013 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.013. У данной детали есть аналоги с номерами: 090013, 12383, 45009, ARJB0006701, 090007, 031000290980, 031000290990. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щитки пылезащитные 090.013 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.