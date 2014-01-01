Внутренний диаметр 178 Наружный диаметр [мм] 460

Запчасть защита тормозная 419x178 PSL представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.007. У данной детали есть аналоги с номерами: 090007, 12383, 45009, ARJB0006701, 090013, 031000290980, 031000290990. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная 419x178 PSL на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.