|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090007
|Наименование
|Защита тормозная 419x178 PSL
|Высота [мм]
|38
|Вес [кг]
|1,33
|Внутренний диаметр
|178
|Наружный диаметр [мм]
|460
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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