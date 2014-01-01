Внутренний диаметр 197 Наружный диаметр [мм] 463

Запчасть защита тормозная L 200 LUN после 87.06-419x178 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.006. У данной детали есть аналоги с номерами: 090006, 04626, ABD12, M009260, 80286, 082008, 088505. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная L 200 LUN после 87.06-419x178 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.