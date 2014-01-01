|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090006
|Наименование
|Защита тормозная L 200 LUN после 87.06- 419x178
|Высота [мм]
|72
|Вес [кг]
|1,475
|Внутренний диаметр
|197
|Наружный диаметр [мм]
|463
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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