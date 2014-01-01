Размер резьбы M22x1,5 ширина в свету 80

Запчасть стремянка рессоры M22x1 5 80x366 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.004. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка рессоры M22x1 5 80x366, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.