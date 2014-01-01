|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090004
|Наименование
|Стремянка рессоры M22x1,5/80x366
|Длина [мм]
|366
|Вес [кг]
|2,425
|Размер резьбы
|M22x1,5
|ширина в свету
|80
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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