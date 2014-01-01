Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 088506 Наименование Сальник FRUEHAUF SMB ступицы (с АБС) (107.6x185x19.5) SAMPA Вес [кг] 0,62

Запчасть сальник FRUEHAUF СМБ ступицы (с АБС) (107.6x185x19.5) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.506. У данной детали есть аналоги с номерами: 088506, 16659010, 12016931B, GR171, VKS6252, 110603504310. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник FRUEHAUF СМБ ступицы (с АБС) (107.6x185x19.5) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.