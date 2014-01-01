Ø отверстия [мм] 25,5 Наружный диаметр [мм] 384 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 147 Внутренний диаметр 2 (мм) 147

Запчасть ступица СМБ (розочка) 10 шпилек(один диск) представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.011. У данной детали есть аналоги с номерами: 088011 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица СМБ (розочка) 10 шпилек(один диск) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.