|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|088011
|Наименование
|Ступица SMB (розочка) 10 шпилек(один диск)
|Высота [мм]
|155,5
|Вес [кг]
|17,85
|Ø отверстия [мм]
|25,5
|Наружный диаметр [мм]
|384
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Внутренний диаметр 1(мм)
|147
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|147
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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