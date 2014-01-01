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Барабан тормозной SMB (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA артикул 088007 SAMPA в Алматы

088007 SAMPA Барабан тормозной SMB (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 088007
Наименование Барабан тормозной SMB (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA
Высота [мм] 254
Вес [кг] 47,2
Ø отверстия [мм] 26
Диаметр барабана [мм] 419
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 288
Тормозной путь (мм) 212
Количество крепежных отверстий 10
Запчасть барабан тормозной СМБ (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.007. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной СМБ (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной SMB (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 088007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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