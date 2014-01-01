|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|088007
|Наименование
|Барабан тормозной SMB (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA
|Высота [мм]
|254
|Вес [кг]
|47,2
|Ø отверстия [мм]
|26
|Диаметр барабана [мм]
|419
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|288
|Тормозной путь (мм)
|212
|Количество крепежных отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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