Ø отверстия [мм] 26 Диаметр барабана [мм] 419 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 288 Тормозной путь (мм) 212 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть барабан тормозной СМБ (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.007. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной СМБ (419x203/211 h=256.2) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.