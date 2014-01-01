|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|088005
|Наименование
|Ступица SMB 9-12 тонн 10 шпилек (розочка)(два диска)
|Высота [мм]
|154
|Вес [кг]
|19,8
|Ø отверстия [мм]
|25,5
|Наружный диаметр [мм]
|376
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Внутренний диаметр 1(мм)
|147
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|147
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ступица SMB 9-12 тонн 10 шпилек (розочка)(два диска) производителя SAMPA с артикулом 088005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита