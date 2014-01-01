Внутренний диаметр 184 Наружный диаметр [мм] 462

Запчасть щиток СМБ барабана тормозного пылезащитный (на сторону) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.004. У данной детали есть аналоги с номерами: 088004, 060785, 031003504240. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щиток СМБ барабана тормозного пылезащитный (на сторону) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.