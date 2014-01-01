Размер резьбы M88x2 LHT Ширина зева гаечного ключа 121

Запчасть гайка ступицы М88х2 представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.002. У данной детали есть аналоги с номерами: 088002, 918000373, CLN005, 1402111, 140803504250, A5812. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы М88х2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.