Размер резьбы M88x2 RHT Ширина зева гаечного ключа 121

Запчасть гайка ступицы правая M88x2 R 25 ключ SW121 представлена по производителю SAMPA с артикулом 088.001. У данной детали есть аналоги с номерами: 088001, CLN006, 140211, 140803504230, A5806. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы правая M88x2 R 25 ключ SW121 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.