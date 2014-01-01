|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|088001
|Наименование
|Гайка ступицы правая M88x2 R /25 ключ-SW121
|Сторона установки
|справа
|Вес [кг]
|1,08
|Размер резьбы
|M88x2 RHT
|Ширина зева гаечного ключа
|121
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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