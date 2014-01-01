Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 087502 Наименование РМК тормозной колодки на сторону Sae-Gigant-Trailer Вес [кг] 0,449

Запчасть ремкомплект тормозной колодки на сторону Sae-Gigant-Trailer представлена по производителю SAMPA с артикулом 087.502. У данной детали есть аналоги с номерами: 087502, 170470. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозной колодки на сторону Sae-Gigant-Trailer на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.