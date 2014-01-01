Внутренний диаметр 39 Наружный диаметр [мм] 48

Запчасть втулка тормозного вала YORK 39X48X46\ представлена по производителю SAMPA с артикулом 086.010. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка тормозного вала YORK 39X48X46\, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.