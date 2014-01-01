Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085532 Наименование Ремкомплект ROR колодок тормозных (палец,ролик,пластина) SAMPA Вес [кг] 0,279

Запчасть ремкомплект РОР колодок тормозных (палец ролик пластина) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.532. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030161, 085532, MBP4006, 15226262. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект РОР колодок тормозных (палец ролик пластина) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.