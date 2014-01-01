Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085531 Наименование РМК торм. колодки Вес [кг] 0,374

Запчасть ремкомплект торм. колодки представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.531. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030160, 085531, 15226632, A3063, KLTH0034, WA0034, WK0034. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект торм. колодки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.