Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085529 Наименование Ремкомплект колодки ROR 085.529 Вес [кг] 1,14

Запчасть ремкомплект колодки РОР 085.529 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.529. У данной детали есть аналоги с номерами: 085516, 34208704500, 500252, 780012, ASK1140, ASK1140, AXL140. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект колодки РОР 085.529, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.