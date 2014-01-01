Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085524 Наименование РМК ступицы TM 20000, TM 22500, TM 25000 Вес [кг] 0,89

Запчасть ремкомплект ступицы TM 20000 TM 22500 TM 25000 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.524. У данной детали есть аналоги с номерами: 01992, 02297, 085524, 110604200990, 115070, 11715226B2AK, 21200321A. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ступицы TM 20000 TM 22500 TM 25000, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.