Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085523 Наименование Ремкомплект ROR ступицы (комплект сальников) SAMPA Вес [кг] 0,411

Запчасть ремкомплект РОР ступицы (комплект сальников) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.523. У данной детали есть аналоги с номерами: 085523, AXL102. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект РОР ступицы (комплект сальников) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.