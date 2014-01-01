Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085522 Наименование Сальники ступицы d112xd146.5x22 ROR 085.522 Вес [кг] 0,333

Запчасть сальники ступицы d112xd146.5x22 РОР 085.522 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.522. У данной детали есть аналоги с номерами: A1886, AXL101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальники ступицы d112xd146.5x22 РОР 085.522, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.