Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085519 Наименование Ремкомплект распредвала d36.5/d48x10/26 ROR 085.519 Вес [кг] 0,195

Запчасть ремкомплект распредвала d36.5/d48x10/26 РОР 085.519 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.519. У данной детали есть аналоги с номерами: AXL123 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект распредвала d36.5/d48x10/26 РОР 085.519, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.