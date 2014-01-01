Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085516 Наименование Рмк тормозного вала ROR Вес [кг] 1,42

Запчасть ремкомплект тормозного вала РОР представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.516. У данной детали есть аналоги с номерами: ASK1140, 085516, 780012, AXL140, 500252, 085529, ASK1140. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала РОР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.