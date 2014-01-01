Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085515 Наименование Ремкомплект ROR вала тормозного SAMPA Вес [кг] 0,36

Запчасть ремкомплект РОР вала тормозного SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.515. У данной детали есть аналоги с номерами: 085515, AXL111, A1666, WK1666. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект РОР вала тормозного SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.