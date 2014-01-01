Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085514 Наименование Р/к тормозного вала ROR TM 085.514 Вес [кг] 0,585

Запчасть р/к тормозного вала РОР TM 085.514 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.514. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030144, 085514, AXL112, 030204200230, A1667, A1809, WK1667. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозного вала РОР TM 085.514 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.