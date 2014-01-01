Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085512 Наименование Ремкомплект ROR T,U,TH,TM колодок тормозных (пружины,пальцы,ролики,кольца) SAMPA Вес [кг] 1,92 для артикула № 085.125, 085.116

Запчасть ремкомплект РОР T U TH TM колодок тормозных (пружины пальцы ролики кольца) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.512. У данной детали есть аналоги с номерами: ASK1126, 085512, 02431, 780000, AXL126, 500214, 101126. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект РОР T U TH TM колодок тормозных (пружины пальцы ролики кольца) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.