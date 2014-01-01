Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085510 Наименование РМК тормозных колодок комплект на колесо; TM 3-я серия (AC - 311x190) Вес [кг] 1,79 для артикула № 085.124

Запчасть ремкомплект тормозных колодок комплект на колесо; TM 3-я серия (AC 311x190) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.510. У данной детали есть аналоги с номерами: 085510, WK1749, A1749, 030704200420, 26669400, 500217, AXL117. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозных колодок комплект на колесо; TM 3-я серия (AC 311x190) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.