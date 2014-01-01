Внутренний диаметр 32 Наружный диаметр [мм] 55,5

Запчасть р/к реактивной тяги 32x58 SMT (рессорн. подвеска) РОР 085.506 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.506. У данной детали есть аналоги с номерами: 085506, A2765, 1304042002S, 0855061, SUS3, 1026292. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к реактивной тяги 32x58 SMT (рессорн. подвеска) РОР 085.506 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.