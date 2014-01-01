Внутренний диаметр 22 Наружный диаметр [мм] 48,5

Запчасть р/к рективной штанги 022.5*76 MSM РОР 085.504 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.504. У данной детали есть аналоги с номерами: 085504, TRK6004P, SUS1. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к рективной штанги 022.5*76 MSM РОР 085.504 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.