|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085501
|Наименование
|Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501)
|Вес [кг]
|0,68
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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