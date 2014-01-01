Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085501 Наименование Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) Вес [кг] 0,68

Запчасть р/к тормозного вала РОР TM 9000/9300 (с втулкой без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.501. У данной детали есть аналоги с номерами: 085501, 26657900A, 8507016SX, 18245, 790131, AXL132, A1817. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозного вала РОР TM 9000/9300 (с втулкой без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.