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Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) артикул 085501 SAMPA в Алматы

085501 SAMPA Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085501
Наименование Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501)
Вес [кг] 0,68
Запчасть р/к тормозного вала РОР TM 9000/9300 (с втулкой без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.501. У данной детали есть аналоги с номерами: 085501, 26657900A, 8507016SX, 18245, 790131, AXL132, A1817. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозного вала РОР TM 9000/9300 (с втулкой без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Р/к тормозного вала ROR TM 9000/9300 (с втулкой, без упл.колец) арт. AXL132 (085.501) производителя SAMPA с артикулом 085501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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