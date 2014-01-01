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Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 артикул 085190 SAMPA в Алматы

085190 SAMPA Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085190
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205
Число зубцов 10
Сторона установки с обеих сторон
Вес [кг] 3,8
Ø отверстия [мм] 14
Число отверстий 5
Вид эксплуатации автоматически
зазубрено слева [мм] 0
Расстояние между отверст. (мм) 115
Расстояние между отверст. 1 [мм] 127
Расстояние между отверст. 2 [мм] 140
Расстояние между отверст. 3 [мм] 153
Расстояние между отверст. 4 [мм] 205
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Регулятор ид. № 808
Крепежный угол [град.] 60
Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.190. У данной детали есть аналоги с номерами: 085190 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 производителя SAMPA с артикулом 085190 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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