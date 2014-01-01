|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085190
|Наименование
|Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205
|Число зубцов
|10
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|3,8
|Ø отверстия [мм]
|14
|Число отверстий
|5
|Вид эксплуатации
|автоматически
|зазубрено слева [мм]
|0
|Расстояние между отверст. (мм)
|115
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|127
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|140
|Расстояние между отверст. 3 [мм]
|153
|Расстояние между отверст. 4 [мм]
|205
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2'' 10
|Регулятор ид. №
|808
|Крепежный угол [град.]
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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