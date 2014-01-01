Вес [кг] 3,8 Ø отверстия [мм] 14 Число отверстий 5 Вид эксплуатации автоматически зазубрено слева [мм] 0 Расстояние между отверст. (мм) 115 Расстояние между отверст. 1 [мм] 127 Расстояние между отверст. 2 [мм] 140 Расстояние между отверст. 3 [мм] 153 Расстояние между отверст. 4 [мм] 205 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Регулятор ид. № 808 Крепежный угол [град.] 60

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.190. У данной детали есть аналоги с номерами: 085190 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 115/127/140/153/205 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.