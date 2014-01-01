Ø отверстия [мм] 23,35 Наружный диаметр [мм] 377 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 110 Внутренний диаметр 2 (мм) 130

Запчасть ступица РОР (без подшипника) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.182. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица РОР (без подшипника) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.