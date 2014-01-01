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Ступица ROR (без подшипника) SAMPA артикул 085182 SAMPA в Алматы

085182 SAMPA Ступица ROR (без подшипника) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085182
Наименование Ступица ROR (без подшипника) SAMPA
Высота [мм] 202
Вес [кг] 23,2
Ø отверстия [мм] 23,35
Наружный диаметр [мм] 377
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника
Внутренний диаметр 1(мм) 110
Внутренний диаметр 2 (мм) 130
Запчасть ступица РОР (без подшипника) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.182. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица РОР (без подшипника) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица ROR (без подшипника) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 085182 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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