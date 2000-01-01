Ø отверстия [мм] 23,4 Наружный диаметр [мм] 377 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Внутренний диаметр 1(мм) 82 Внутренний диаметр 2 (мм) 82

Запчасть ступица задняя РОР AXIS (>2000) LM&LC серииs DX195 Дисковый тормоз представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.178/1. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица задняя РОР AXIS (>2000) LM&LC серииs DX195 Дисковый тормоз, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.