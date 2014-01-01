Ø отверстия [мм] 23,4 Наружный диаметр [мм] 377 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 140 Внутренний диаметр 2 (мм) 140

Запчасть ступица РОР (без подшипника) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.178. У данной детали есть аналоги с номерами: 085178 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица РОР (без подшипника) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.