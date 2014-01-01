|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085163
|Наименование
|Диск тормозной ROR (433x150x45x220) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|150
|Вес [кг]
|39,8
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Размер резьбы
|M16x2
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Наружный диаметр [мм]
|434
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|222
|Ø фаски [мм]
|250
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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