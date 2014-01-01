Вес [кг] 39,8 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 45 Размер резьбы M16x2 Минимальная толщина [мм] 37 Наружный диаметр [мм] 434 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 222 Ø фаски [мм] 250 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть диск тормозной РОР (433x150x45x220) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.163. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной РОР (433x150x45x220) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.