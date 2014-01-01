Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085156 Наименование Диск тормозной ROR (378/150x45) (1шт.) (замена на 085.157) SAMPA

Запчасть диск тормозной РОР (378/150x45) (1шт.) (замена на 085.157) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.156. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной РОР (378/150x45) (1шт.) (замена на 085.157) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.