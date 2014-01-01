Наружный диаметр [мм] 420 Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная РОР 419х220 (без ролика) арт. 15205191 (085.125) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.125. У данной детали есть аналоги с номерами: 085125 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная РОР 419х220 (без ролика) арт. 15205191 (085.125) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.