|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085116
|Наименование
|Колодка тормозная 420x180; срез/срез (накладки 19036/19037); TA/TAC/TE, TM 3-я серия ('Q')
|Толщина [мм]
|5
|Ширина [мм]
|180
|Вес [кг]
|5,571
|Наружный диаметр [мм]
|420
|Тормозная колодка
|без накладок
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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