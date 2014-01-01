Вес [кг] 5,571 Наружный диаметр [мм] 420 Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 420x180; срез/срез (накладки 19036/19037); TA/TAC/TE TM 3-я серия ('Q') представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.116. У данной детали есть аналоги с номерами: 030404200680, 07228, 15205533, 15205533, 15205533S, 34850005, 5002071. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная 420x180; срез/срез (накладки 19036/19037); TA/TAC/TE TM 3-я серия ('Q'), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.