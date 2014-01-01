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Шайба ROR ступицы 21225514 артикул 085112 SAMPA в Алматы

085112 SAMPA Шайба ROR ступицы 21225514
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085112
Наименование Шайба ROR ступицы 21225514
Высота [мм] 14
Вес [кг] 0,479
Внутренний диаметр 82,5
Наружный диаметр [мм] 130
Запчасть шайба РОР ступицы 21225514 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.112. У данной детали есть аналоги с номерами: 21225514 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба РОР ступицы 21225514, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба ROR ступицы 21225514 производителя SAMPA с артикулом 085112 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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