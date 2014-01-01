Внутренний диаметр 82,5 Наружный диаметр [мм] 130

Запчасть шайба РОР ступицы 21225514 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.112. У данной детали есть аналоги с номерами: 21225514 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба РОР ступицы 21225514, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.