Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие Вес [кг] 4,68 Внутренний диаметр 24 Внутренний диаметр 1(мм) 24 макс. длина [мм] 428 мин. длина [мм] 300

Запчасть амортизатор оси O/O 300-432 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.110. У данной детали есть аналоги с номерами: 085110 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор оси O/O 300-432 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.