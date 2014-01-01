|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085110
|Наименование
|амортизатор оси O/O 300-432
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Вес [кг]
|4,68
|Внутренний диаметр
|24
|Внутренний диаметр 1(мм)
|24
|макс. длина [мм]
|428
|мин. длина [мм]
|300
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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