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амортизатор оси O/O 300-432 артикул 085110 SAMPA в Алматы

085110 SAMPA амортизатор оси O/O 300-432
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085110
Наименование амортизатор оси O/O 300-432
Сторона установки передний мост, Задний мост
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Вес [кг] 4,68
Внутренний диаметр 24
Внутренний диаметр 1(мм) 24
макс. длина [мм] 428
мин. длина [мм] 300
Запчасть амортизатор оси O/O 300-432 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.110. У данной детали есть аналоги с номерами: 085110 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор оси O/O 300-432 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить амортизатор оси O/O 300-432 производителя SAMPA с артикулом 085110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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