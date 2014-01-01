Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085096 Наименование Пружина, Тормознoй регулятор Ror-Meritor085.096 Вес [кг] 0,089

Запчасть пружина Тормознoй регулятор РОР-Meritor085.096 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.096. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пружина Тормознoй регулятор РОР-Meritor085.096, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.