Высота [мм] 25 Вес [кг] 0,061 Ø отверстия [мм] 10,5

Запчасть пружина тормозной колодки Рено Керакс Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.087. У данной детали есть аналоги с номерами: 085087, 240090, ES930004, 5001868128, 3091795. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки Рено Керакс Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.