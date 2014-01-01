Расстояние между отверст. (мм) 161

Запчасть прокладка РОР крышки ступицы колеса переднего (крепление винтами 5шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.080. У данной детали есть аналоги с номерами: 085080 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка РОР крышки ступицы колеса переднего (крепление винтами 5шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.