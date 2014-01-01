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Подшипник ступицы 085.073 SAMPA артикул 085073 SAMPA в Алматы

085073 SAMPA Подшипник ступицы 085.073 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085073
Наименование Подшипник ступицы 085.073 SAMPA
Высота [мм] 37
Вес [кг] 1,96
Внутренний диаметр 80
Наружный диаметр [мм] 130
Запчасть подшипник ступицы 085.073 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.073. У данной детали есть аналоги с номерами: 085073, 07908, VKHB2403S, 0179814905, 110500243059, T0243059, 800706. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 085.073 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы 085.073 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 085073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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