|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085073
|Наименование
|Подшипник ступицы 085.073 SAMPA
|Высота [мм]
|37
|Вес [кг]
|1,96
|Внутренний диаметр
|80
|Наружный диаметр [мм]
|130
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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