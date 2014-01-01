|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085070
|Наименование
|Подшипник ступицы КАМАЗ-43114,6511, РЗМ МАЗ-5440,5516А5,554069,55102 SAMPA
|Высота [мм]
|42,5
|Вес [кг]
|3,479
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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