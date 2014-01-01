Внутренний диаметр 90 Наружный диаметр [мм] 160

Запчасть подшипник ступицы КАМАЗ-43114 6511 РЗМ МАЗ-5440 5516А5 554069 55102 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.070. У данной детали есть аналоги с номерами: 085070 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы КАМАЗ-43114 6511 РЗМ МАЗ-5440 5516А5 554069 55102 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.