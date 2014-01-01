|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085062
|Наименование
|Шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062
|Толщина [мм]
|4
|Вес [кг]
|0,283
|Внутренний диаметр
|82
|Наружный диаметр [мм]
|138,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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