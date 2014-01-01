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Шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 артикул 085062 SAMPA в Алматы

085062 SAMPA Шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085062
Наименование Шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062
Толщина [мм] 4
Вес [кг] 0,283
Внутренний диаметр 82
Наружный диаметр [мм] 138,3
Запчасть шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 085062 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 производителя SAMPA с артикулом 085062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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