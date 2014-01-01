Внутренний диаметр 82 Наружный диаметр [мм] 138,3

Запчасть шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 085062 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба 82x138.3x4 ступицы 085.062 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.